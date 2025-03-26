مجزرة في جباليا ورشقة صاروخية على غلاف غزة

ارتكبت قوة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مجزرة في جباليا شمالي قطاع غزة، في حين أطلقت المقاومة رشقة صاروخية جديدة اتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 12 شخصا، بينهم أم و5 من أطفالها، وإصابة عدد آخر إثر غارتين إسرائيليتن استهدفتا منزلا في جباليا البلد شمالي القطاع.

وقال المراسل إن الغارتين دمرتا المنزل المستهدف وتضررت منازل مجاورة، في حين ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم انتشال طفلين ووالدهما أحياء من تحت ركام أحد المنزلين المستهدفين.

مشهد يوثق لحظة قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/Vw3TH7fpGX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 26, 2025

وواجهت طواقم الدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إلى المفقودين أسفل ركام المنزل الذي انهار بالكامل.

وفي شمالي القطاع أيضا، استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في مدينة بيت لاهيا.

وشهدت بيت لاهيا مؤخرا مجزرة استشهد فيها 9 فلسطينيين، بينهم صحفيون وعاملون في مجال الإغاثة.

وكان آلاف الفلسطينيين نزحوا من بيت لاهيا ومناطق مجاورة إثر إنذارات إسرائيلية.

واستأنفت إسرائيل عدوانها على غزة يوم 15 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

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شهداء ومصابون

وفي تطورات أخرى، استشهد اليوم الأربعاء رجل وامرأة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في قصف من مسيرة إسرائيلية.

كما استشهد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين بنيران المسيّرات ورصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في رفح بينها منطقة المواصي شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال استهدفت منطقة المواصي، وسط إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين بدء هجوم على حي تل السلطان غربي رفح، مما دفع العديد من الأهالي للنزوح.

وفي الأطراف الجنوبية لمدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني برصاص قناص إسرائيلي شرق حي الزيتون.

#صورة | لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف قبل قليل pic.twitter.com/4aUi5KSQCS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 26, 2025

رشقة صاروخية

في غضون ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية اليوم الأربعاء مجددا صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على ما وصفتها بالجرائم الإسرائيلية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة، وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت أحدهما بينما سقط آخر في منطقة مفتوحة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد 4 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وفي اليومين الماضيين، تبنت سرايا القدس إطلاق رشقتين صاروخيتين.

وقبل ذلك، استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تل أبيب بثلاثة صواريخ بعيدة المدى.