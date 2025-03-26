زعيم المعارضة يصف حكومة نتنياهو بالمجرمة ويدعو لعصيانها

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة هي حكومة إجرامية ولا تنبغي طاعتها".

وقال لبيد إن على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

ويوم أمس حذر زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت من أن إسرائيل "في خطر" بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن إسرائيل "أقرب إلى حرب أهلية"، جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

ومعسكر الدولة ويسمى أيضا تحالف الوحدة الوطنية، هو تحالف سياسي إسرائيلي يتكون من غانتس وحزب الصمود الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.

وتزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة بار وتجميد المحكمة العليا القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.