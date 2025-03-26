قاضية أميركية تحكم بعدم جواز احتجاز طالبة مؤيدة لفلسطين

أصدرت قاضية أميركية حكما بعدم جواز احتجاز طالبة من أصل كوري مؤيدة للفلسطينيين ومقيمة دائمة بالولايات المتحدة، في حين تقاوم الطالبة محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيلها.

وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ناعومي ريس باكوالد أصدرت -أمس الثلاثاء- أمرا تقييديا مؤقتا ضد الحكومة يمنع احتجاز تشونغ.

وتعيش يونسيو تشونغ (21 عاما) في الولايات المتحدة منذ أن كانت في السابعة من عمرها وهي طالبة في جامعة كولومبيا، ولكن تم إبلاغ فريقها القانوني هذا الشهر بإلغاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بها، وذلك حسبما ورد في سجلات المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقد رفعت الطالبة تشونغ دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الاثنين لمنع ترحيلها، وقد زار مسؤولو الهجرة مسكنها عدة مرات بحثا عنها، إلا أنها لم تعتقل بعد.

وجاء في الدعوى التي رفعتها تشونغ أن الإجراءات المتخذة ضدها تشكل جزءا من نمط أوسع من جهود الحكومة يستهدف الأصوات المؤيدة للفلسطينيين والتي تنتقد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

موقف وتعهد

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن تشونغ انخرطت في سلوك مثير للقلق، بما في ذلك عندما ألقت الشرطة القبض عليها في وقت سابق خلال احتجاج في كلية "بارنارد" وصفته الوزارة بأنه "مؤيد لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".

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وتعهد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين واتهمهم بدعم حماس وتشكيل عقبات أمام السياسة الخارجية الأميركية ومعاداة السامية.

ويقول المتظاهرون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن الإدارة تخلط خطأ بين انتقادهم لإسرائيل ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس. وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بإجراءات الحكومة.

ومحمود خليل، الذي شارك في احتجاجات جامعة كولومبيا واعتُقل هذا الشهر ويطعن على احتجازه، هو أيضا مقيم دائم بشكل قانوني في البلاد. واتهمه ترامب، دون تقديم أدلة، بدعم حماس وهو ما ينفيه خليل.

كما اعتقلت السلطات بدر خان سوري، وهو طالب هندي يدرس في جامعة جورج تاون، الأسبوع الماضي. وحظرت قاضية اتحادية ترحيله.