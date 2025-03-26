ذي أتلنتيك تنشر تفاصيل محادثة سيغنال ردا على إدارة ترامب

نشرت مجلة ذي أتلنتيك الأميركية اليوم الأربعاء تفاصيل محادثة تطبيق سيغنال التي أضيف لها أحد صحفييها والمتعلقة بالهجوم على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وذلك ردا على نفي إدارة الرئيس دونالد ترمب أن تكون المحادثات قد تضمنت خططا للحرب.

وقال الصحفي جيفري غولدبرغ الذي أضيف للمحادثة إنه تلقى معلومات عن الهجمات على الحوثيين قبل ساعتين من بدء قصف مواقعهم، كما اطلع على معلومات عن مواعيد إقلاع المقاتلات الأميركية إلى اليمن.

وذكر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بعث برسالة للمجموعة تضمنت رقم هاتف لا يعرفه الصحفي.

وأشار إلى أن الضربة الأولى على اليمن كانت بمقاتلات إف 18، كما هو حال الضربة الثانية التي تمت أيضا مع إطلاق أول صواريخ توماهوك من البحر.

وذكر أنه كان المتوقع من الضربة أن تقتل "هدفا رئيسيا"، أي زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأن وزير الدفاع كتب أن "الهدف في موقعه ويفترض أن تتم الضربة بموعدها وسنطلق مسيرة من طراز إم كيو -9إس".

وأضاف أن مستشار الأمن القومي مايكل والتز كتب هو أيضا أنه تم التحقق من هوية عدة أشخاص بالمبنى المستهدف في صنعاء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكشف استخدام الاستخبارات موارد بشرية أو تقنية.

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ردود داخلية

وتعليقا على تفاصيل المحادثة التي كشفها غولدبرغ، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس "من الواضح جدا أن غولدبرغ يبالغ في تضخيم ما لديه".

كما قال البيت الأبيض إن "هذه القصة بالكامل خدعة أخرى كتبها شخص يكره الرئيس ترامب ومعروف بأسلوبه المتحامل"، مشيرا إلى أن مجلة ذا أتلانتيك تراجعت وأقرت بأن ما نشرته لم يكن خطط حرب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول دفاعي أن المعلومات التي كشفها وزير الدفاع بمحادثة سيغنال "سرية وقت كتابتها ولم تكن العملية بدأت"، مؤكدا أننا "لا نشارك معلومات بهذا المستوى على أنظمة لا تصنف سرية".

وأضاف "من المؤكد أن أي شخص يرتدي الزي العسكري سيحاكم عسكريا على ما حصل".

أما مايكل والتز فشدد على أنه "لا مواقع ولا مصادر أو أساليب استخباراتية ولا خطط حرب" وردت في المحادثة، مؤكدا أن الشركاء الأجانب أُبلغوا مسبقا بأن الضربات وشيكة.

وأضاف "الرئيس ترامب هو من يحمي أميركا ومصالحنا".

كما حذر النائب الديمقراطي جيم هايمز من أن المعلومات التي جرى تبادلها على سيغنال كان يمكن اعتراضها من قبل الروس والصينيين.