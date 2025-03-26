عاجل,
أخبار|اليمن

عاجل | ذي أتلنتيك تنشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين ردا على نفي إدارة ترامب تضمن المحادثات خطط الحرب

26/3/2025

مجلة ذي أتلنتيك عن محادثات سيغنال:

  • الصحفي غولدبرغ ينشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين ردا على نفي إدارة ترمب تضمن المحادثات خطط الحرب.
  • غولدبرغ تلقى معلومات عن الهجمات على الحوثيين قبل ساعتين من بدء قصف مواقعهم.
  • الصحفي غولدبرغ اطلع على معلومات عن مواعيد إقلاع الطائرات الأمريكية إلى اليمن.
  • وزير الدفاع بعث برسالة للمجموعة تضمنت رقم هاتف لا يعرفه الصحفي غولدبرغ.
  • الضربة الأولى على اليمن كانت بمقاتلات إف 18.
  • الضربة الثانية على اليمن تمت بمقاتلات إف 18 مع إطلاق أول صواريخ توماهوك من البحر.
  • كان المتوقع من الضربة أن يقتل هدف رئيسي أي الحوثي.

 

المصدر : الجزيرة

إعلان