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عاجل | ذي أتلنتيك تنشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين ردا على نفي إدارة ترامب تضمن المحادثات خطط الحرب
26/3/2025
مجلة ذي أتلنتيك عن محادثات سيغنال:
- الصحفي غولدبرغ ينشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين ردا على نفي إدارة ترمب تضمن المحادثات خطط الحرب.
- غولدبرغ تلقى معلومات عن الهجمات على الحوثيين قبل ساعتين من بدء قصف مواقعهم.
- الصحفي غولدبرغ اطلع على معلومات عن مواعيد إقلاع الطائرات الأمريكية إلى اليمن.
- وزير الدفاع بعث برسالة للمجموعة تضمنت رقم هاتف لا يعرفه الصحفي غولدبرغ.
- الضربة الأولى على اليمن كانت بمقاتلات إف 18.
- الضربة الثانية على اليمن تمت بمقاتلات إف 18 مع إطلاق أول صواريخ توماهوك من البحر.
- كان المتوقع من الضربة أن يقتل هدف رئيسي أي الحوثي.
المصدر : الجزيرة