عاجل | ترامب لقناة نيوز ماكس: مرتاح للغاية لتفسير وحل قضية انضمام صحفي إلى محادثة في تطبيق سيغنال مع فريق الأمن القومي
26/3/2025-|آخر تحديث: 26/3/202505:11 ص (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة نيوز ماكس:
- مرتاح للغاية لتفسير وحل قضية انضمام صحفي إلى محادثة في تطبيق سيغنال مع فريق الأمن القومي.
- نعتقد أن شخصا عمل مع مايك والتز بمستوى أدنى ولديه رقم غولدبرغ أو اتصل به ووصل للمحادثة.
- المحادثة لم تكن سرية ولم تكن هناك مشكلة وكان الهجوم على اليمن ناجحا للغاية.
- لا يمكنني سوى الاعتماد على ما قيل لي ولم أكن متورطا في الأمر.
- تمكنا من إخراج العديد من الرهائن من غزة وحماس جماعة شرسة.
- لم ينجز أي رئيس في فترة وجيزة ما قمت بإنجازه والشركات تتدفق إلى بلدنا للاستثمار فيها.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة