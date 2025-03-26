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عاجل | ترامب لقناة نيوز ماكس: مرتاح للغاية لتفسير وحل قضية انضمام صحفي إلى محادثة في تطبيق سيغنال مع فريق الأمن القومي

26/3/2025-|آخر تحديث: 26/3/202504:41 ص (توقيت مكة)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة نيوز ماكس:

  • مرتاح للغاية لتفسير وحل قضية انضمام صحفي إلى محادثة في تطبيق سيغنال مع فريق الأمن القومي.
  • نعتقد أن شخصا عمل مع مايك والتز بمستوى أدنى ولديه رقم غولدبرغ أو اتصل به ووصل للمحادثة.
  • المحادثة لم تكن سرية ولم تكن هناك مشكلة وكان الهجوم على اليمن ناجحا للغاية.
  • لا يمكنني سوى الاعتماد على ما قيل لي ولم أكن متورطا في الأمر.
  • تمكنا من إخراج العديد من الرهائن من غزة وحماس جماعة شرسة.
  • لم ينجز أي رئيس في فترة وجيزة ما قمت بإنجازه والشركات تتدفق إلى بلدنا للاستثمار فيها.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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