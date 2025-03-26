سلام: التطبيع مع إسرائيل مرفوض من جميع اللبنانيين

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان، وإن هذا الأمر مرفوض من جميع اللبنانيين، مؤكدا على ضرورة حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

وخلال استقباله اليوم وفدا من مجلس نقابة المحررين الصحفيين، قال سلام إن "النقاط الخمس التي تتمسك إسرائيل بالبقاء فيها لا قيمة لها عسكريا ولا أمنيا سوى إبقاء ضغطها على لبنان قائما"، مشيرا إلى "ضرورة حشد الدعم العربي والدولي لمواجهة هذا المشروع".

وأكد سلام أن الوضع في جنوب لبنان مقلق في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا بعد عملية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أن بلاده لم تستفد من كل وسائل الضغط الدبلوماسي الدولي والعربي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وعبّر عن رفضه لما تروج له إسرائيل بشأن "تهجير سكان غزة والضفة الغربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية خارج فلسطين التاريخية".

غارات وقتلى

ومنذ السبت الماضي، صعّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، في حين نفى حزب الله أي علاقة له به، وقتلت غارات السبت الماضي 7 أشخاص وأصابت 40، وفق مصادر رسمية لبنانية.

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يذكر أنه في 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 من سبتمبر/أيلول 2024، مما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل، ونحو 17 ألف جريح -منهم عدد كبير من الأطفال والنساء- إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق وقف النار في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فإن إسرائيل خرقته 1263 مرة، مما خلّف 100 قتيل و331 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. كما شرعت أخيرا، في إقامة شريط حدودي يمتد كيلومترا أو كيلومترين داخل أراضي لبنان.