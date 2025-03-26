روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات ليلية بالمسيرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها اثنتان فوق البحر الأسود، في حين قالت أوكرانيا إنها أسقطت أكثر من 50 مسيرة روسية هاجمتها، ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البلدين على وقف إطلاق النار البحري لتأمين الملاحة فوق البحر الأسود، وعلى الأهداف التي يجب عدم ضربها.

وقال وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 9 طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها 5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومسيرتين فوق البحر الأسود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتعلن وزارة الدفاع الروسية عدد المسيرات التي جرى تدميرها فقط، وليس عدد المسيرات التي أطلقتها أوكرانيا. ولا تبلغ أبدا عن الأضرار المحتملة، ولم تبلغ عن إصابات في البحر الأسود أو أهداف في منشآت الطاقة.

وتوصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إلى اتفاقيتين منفصلتين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر الأسود واستهداف منشآت الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات عن موسكو.

ولم يتضح وقت وكيفية دخول اتفاقيتي البحر الأسود حيز التنفيذ. كما لم يتضح ما إذا كانت المسيرات موجهة نحو أهداف بالبحر الأسود أم كانت تحلق فوقه فقط.

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من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل أدى إلى إصابة مدني وتسبب في أضرار طفيفة بأحد الأبنية السكنية، وأضاف أنه تم نقل المدني إلى المستشفى مصابا بجروح في الرأس.

في المقابل أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت أوكرانيا ليلا بـ117 مسيرة تم إسقاط 56 منها.

هجمات وسط المحادثات

وضمن أحداث أمس الثلاثاء، وبالتزامن مع محادثات الهدنة بين أوكرانيا وروسيا التي توسطت فيها أميركا، أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي بشمالي شرقي أوكرانيا إلى إصابة قرابة 90 شخصا بينهم 17 طفلا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

في حين قال الحاكم الروسي لمنطقة لوغانسك إن 6 قتلوا في المنطقة الواقعة بشرقي أوكرانيا في قصف مدفعي أوكراني، مشيرا إلى أن بينهم 3 صحفيين.

وأكدت وسائل الإعلام المعنية مقتل صحفييها في الهجوم. وقال مسؤول روسي آخر إن الجيش الأوكراني استهدف الصحفيين. ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.

وكان الكرملين أعلن -في بيان أمس- أن روسيا لن تستهدف أي منشآت طاقة في أوكرانيا خلال هدنة لمدة 30 يوما، مشيرا إلى أن ذلك يشمل المصافي النفطية وخطوط الأنابيب ومحطات الضخ ومنشآت تخزين النفط والغاز ومحطات الطاقة والمحطات الفرعية ومحطات الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.

من جانبها، وافقت أوكرانيا أيضا على هذه الهدنة الجزئية، لكنها شددت على ضرورة الاتفاق على موعد بدء التنفيذ وآليات المراقبة من قبل جميع الأطراف. وفي الفترة الأخيرة، تسببت الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في مشاكل لموسكو.

كما اتفق البلدان على وقف إطلاق النار البحري لتأمين الملاحة في البحر الأسود، وفقا لبيانين للبيت الأبيض نشرا أمس الثلاثاء. وجاء في البيانين أن الجانبين اتفقا على ضمان سلامة الشحن المدني ووقف العنف ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.