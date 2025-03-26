حرائق هائلة في كوريا الجنوبية تخلف ضحايا وأضرارا غير مسبوقة

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن حرائق الغابات الهائلة في جنوب شرقي البلاد أسفرت عن مقتل 24 شخصا وخلفت أضرارا غير مسبوقة.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الكورية الجنوبية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 6 آخرين أصيبوا بجروح خطرة، بينما قال مسؤول بالشرطة المحلية إن العديد من القتلى كانوا في الستينيات والسبعينيات من العمر.

وبين الضحايا قائد طائرة هليكوبتر تحطمت بينما كانت تشارك في مكافحة حرائق الغابات الهائلة، وفق ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

واندلعت الحرائق السبت الماضي في مقاطعة أويسيونغ وتوسعت إلى سانتشيونغ ومناطق مجاورة بفعل الطقس الجاف والرياح القوية.

وتسببت النيران في تدمير أحياء بأكملها وإغلاق المدارس، كما تسببت في حرق معبد وتهدد معالم تاريخية، وأدت الحرائق أيضا إلى إجلاء 27 ألف شخص بينهم مئات من نزلاء السجون. وقالت وزارة الأمن إن الطقس الجاف من المتوقع أن يستمر اليوم.

ويشارك في عميات الإطفاء والإجلاء نحو 5 آلاف من رجال الإطفاء و87 مروحية، بالإضافة إلى مئات من أفراد الشرطة والجيش.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة هان دوك سو إن السلطات تنشر كل الأفراد والمعدات المتاحة للتعامل مع أسوأ حرائق غابات على الإطلاق، مضيفا أن الجنود الأميركيين المنتشرين في البلاد يساعدون أيضا في التصدي للحرائق.

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وتابع هان أن الحرائق تسببت في أضرار غير مسبوقة، وقال إن نيرانها تتمدد بطريقة تتجاوز نماذج التنبؤ الموجودة، مشيرا إلى أن الحكومة قررت التصدّي لهذا الوضع الكارثي "باستجابة وطنية شاملة"، فرفعت الأزمة إلى أعلى مستوى.

كما صنفت الحكومة الأماكن المتضررة مناطق كوارث خاصة، وقالت إن الحرائق ألحقت أضرارا بأكثر من 15 ألف هكتار.