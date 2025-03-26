الحوثيون: غارات أميركية تستهدف مواقع بصنعاء وصعدة

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باليمن إن عدوانا أميركيا استهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء، ومناطق في صعدة وعمران.

وذكر موقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة، نقلا عن مصدر محلي لم يسمه، أن المقاتلات الأميركية شنت اليوم الأربعاء 5 غارات على محيط مدينة صعدة، و3 غارات على مديرية آل سالم في المحافظة ذاتها.

وأضاف المصدر أن غارتين استهدفتا مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، لافتا إلى أن 17 غارة أميركية تعرضت لها محافظة صعدة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، ما يرفع إجمالي الغارات على المحافظتين إلى 27 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتُعَد محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية، كما يسيطر الحوثيون على عمران منذ عام 2014.

وقال البيت الأبيض إن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين، ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم، وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 100 ضربة على أهداف للحوثيين، "وسنستمر في ذلك حتى نستعيد حرية الملاحة".

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

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وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أميركية على اليمن، أدت إلى مقتل 55 شخصا وإصابة 119 آخرين، بينهم نساء وأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين (غير معترف بها).

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة وأهداف داخل إسرائيل.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الجاري.