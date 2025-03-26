الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة ويعتقل عشرات الفلسطينيين

نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مداهمات وحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، وحوّلهم إلى التحقيق الميداني.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة في نابلس ومخيمي عايدة والعزة في بيت لحم.

واعتقلت فلسطينيين بينهم أسرى محررون في مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وذلك بعد دهم منازل وتفتيشها واستجواب عشرات الفلسطينيين ميدانيا والتنكيل بهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، ودهمت عشرات المنازل وفتشتها وألحقت بها خرابا كبيرا. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

اعتداءات وتعزيزات

وتمركزت آليات الاحتلال عند مدخل المخيم الرئيسي، في حين انتشر أكثر من 100 جندي في أزقة المخيم، واعتدوا على طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وحطموا مركبة إسعاف.

وفي مدينة جنين شمالي الضفة، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية الحي الشرقي.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية لمساندة القوة الخاصة، وحاصر الجنود منازل في الحي وطلبوا من سكانها الخروج.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان من المنطقة المحاصرة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عايدة بشمال بيت لحم وشنت حملة اعتقالات كما اقتحمت قرية المغير شمال شرق رام الله.

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وقالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم وحاصرت أحياء فيها وشرعت بدهم عدد من المنازل والاعتداء على السكان، ورفعت العلم الإسرائيلي على منازل في القرية.

تصعيد وضحايا

ومنذ بدئه حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، صعّد الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي، يرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.​​​​​​​