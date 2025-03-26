اجتماع مرتقب بالسعودية بين وزيري دفاع سوريا ولبنان

أفاد مسؤول لبناني، اليوم، بأن وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة سيجتمعان في السعودية غدا الخميس لمناقشة ضبط الحدود بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مدينة جدّة ستحتضن اجتماع وزيري دفاع لبنان وسوريا برعاية سعودية". وستتناول المحادثات ضبط الحدود المشتركة، وإقفال المعابر غير النظامية.

وكشف مسؤول لبناني ومصدر حكومي سوري في وقت سابق عن إرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني إلى دمشق، التي كانت مقرّرة اليوم إلى موعد غير محدّد بناء على طلب من الجانب السوري.

وأشار المصدر الحكومي السوري، في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن الزيارة المقرّرة الأربعاء قد أُرجئت بسبب "الاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة"، حيث كان من المفترض أن يلتقي منسى نظيره السوري، ويكون بذلك أوّل مسؤول لبناني يزور دمشق منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الشهر الماضي.

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، شهدت الحدود السورية اللبنانية اشتباكات متفرقة، وقالت السلطات السورية إن بعض الضالعين في الاشتباكات من مهربي المخدرات.

وكان التوتر الأعنف قبل نحو أسبوعين بالقرب من قرية "حوش السيد علي"، إذ تقول السلطات السورية إن عناصر من حزب الله اقتادوا 3 عناصر من حرس الحدود وقاموا بتعذيبهم وقتلهم بطريقة بشعة، قبل قيام الجيش اللبناني بتسليمهم للجانب السوري عبر الصليب الأحمر. ونفى حزب الله حينها أي صلة له بذلك.

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقاء عُقد في القاهرة على هامش القمة العربية بشأن غزة على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين.