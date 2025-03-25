واشنطن تشكر قطر على تيسيرها الإفراج عن أميركي محتجز في أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني– عن شكر الولايات المتحدة لدولة قطر على تيسيرها الإفراج عن مواطن أميركي كان محتجزا في أفغانستان.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن روبيو نوه بجهود الدوحة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

كما جرى -خلال الاتصال- استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/W5045liGTj — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 24, 2025

وأعلنت قطر -الخميس الماضي- أنها يسرت الإفراج عن الأميركي جورج غليزمان الذي كان محتجزا بأفغانستان، وذلك بالتزامن مع محادثات وُصفت بالأعلى مستوى بين حركة طالبان، وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن جهتها، توجهت الحكومة الأفغانية بالشكر لدولة قطر لدورها في تسهيل عملية الإفراج عن المواطن الأميركي.

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وقالت الخارجية الأفغانية -في بيان- إن إطلاق سراح المواطن الأميركي بوساطة قطرية يأتي كبادرة حسن نية.

ونقلت رويترز -الخميس الماضي عن مصدر مطلع- أن طالبان الأفغانية أفرجت عن مواطن أميركي كان محتجزا في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأميركي آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابل.

وأضاف هذا المصدر أن غليزمان، الذي احتُجز عام 2022 أثناء زيارته لكابل كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية.