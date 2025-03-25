قتيل بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة في جنوب لبنان

قتل شخص جراء غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مساء أمس الاثنين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل الجزيرة إن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت السيارة بصاروخين مما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران فيها.

والسبت الماضي صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها بالشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، ومن جانبه نفى حزب الله أي علاقة له بذلك.

وقد قتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان -السبت الماضي- 8 أشخاص وأصابت 31 آخرين، وفق مصادر رسمية لبنانية. وذلك في أعنف تصعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، مما خلّف 100 قتيل و331 جريحا على الأقل، حسب بيانات رسمية لبنانية.

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وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من الجنوب اللبناني بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق. إذ نفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها.