إيران تحذر الجوار من "فتن" أميركا واستغلال قواعدها العسكرية للاعتداء

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من استغلال الولايات المتحدة قواعدها العسكرية والمجال الجوي لدول المنطقة "لتنفيذ اعتداءات على شعوب المنطقة" متوقعا من دول الجوار -في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين مساء أمس الاثنين- أن تكون حذرة مما أسماها الفتن الأميركية الهادفة لتخريب علاقات الود بين دول المنطقة.

وشدد عراقجي عن ضرورة اتخاذ دول المنطقة إجراءات لحماية سيادتها الوطنية ومنع استخدام أراضيها ومرافقها من قبل القوات الأجنبية لزعزعة أمن دول أخرى، على حد تعبيره.

كما أشار إلى اتهامات المسؤولين الأميركيين التي قال إنها تهدف إلى ممارسة الضغط على إيران، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة.

وناقش وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي -خلال هذه المكالمة الهاتفية- آخر التطورات في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيراني الأوضاع في غزة ولبنان وهجمات أميركا على اليمن.

وقد أعرب وزير الخارجية العراقي عن قلق بلاده من التصعيد المتزايد في المنطقة، وثمن اطلاعه من إيران على مضمون رسالة الرئيس الأميركي إلى طهران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية سترد على محتوى الرسالة.