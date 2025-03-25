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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: مقتل قائد الفرقة المضادة للدروع في الجبهة الجنوبية بحزب الله في غارة على النبطية أمس

25/3/2025-|آخر تحديث: 25/3/202512:17 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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