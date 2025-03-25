الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه اغتال حسن كمال حلاوي قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في قوات حزب الله.

وأوضح في بيان أنه اغتال حلاوي الاثنين في غارة على منطقة النبطية جنوب لبنان.

وزعم أنه خلال الحرب الأخيرة، عمل حلاوي على ترويج مخططات عديدة ضد إسرائيل وكان مسؤولًا عن نقل مسلحين والتسلح بوسائل قتالية في منطقة جنوب لبنان.

كما ادّعى أنه على مدار الأشهر الأخيرة واصل حلاوي العمل على تنفيذ مخططات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وشكلت أنشطته تهديدا على إسرائيل ومواطنيها.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله أو الحكومة اللبنانية على بيان الجيش الإسرائيلي.

ومنذ السبت صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها في الشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني، فيما نفى حزب الله أي علاقه له به.

وقتلت الغارات الإسرائيلية على لبنان السبت، 7 أشخاص وأصابت 40 آخرين، وفق مصادر رسمية لبنانية.

يذكر أنه في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

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1263 خرقا

ورغم سريان اتفاق لوقف النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 1263 خرقا له، ما خلّف 100 قتيل و331 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.