حماس تدعو للنفير العام دفاعا عن غزة والقدس والأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني وأيناء الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "النفير العام والشامل" أيام الجمعة والسبت والأحد دفاعا عن قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وقالت الحركة في بيان "في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه الهمجي وارتكابه المجازر بحق شعبنا في قطاع غزة، واستمراره في جرائمه بالضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى، بدعم أميركي كامل وصمت دولي مطبق، فإننا ندعو لضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات التضامنية في كل المدن والعواصم، وجعل هذه الأيام المباركة من رمضان أياماً للنفير الشامل".

وطالبت حماس أحرار العالم باستخدام كل الوسائل للضغط لوقف القتل والحصار والتجويع، ودعم غزة وتضميد جراحها، والقدس والأقصى وتعزيز صمودهما، وفضح جرائم الاحتلال والدعم الأميركي لها.

وأضاف البيان "ندعو جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شدّ الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والاشتباك مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل الساحات، نصرةً لغزة والقدس والأقصى".

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات بمناسبة يوم الأرض 30 مارس/آذار، إلى الخروج في مسيرات شعبية حاشدة، رفضاً لسياسات التهجير والضم، وتمسكاً بحق العودة والتحرير.

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وطالبت الحركة قادة وحكومات الأمة العربية والإسلامية، بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية، واتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما وجهت نداءً لخطباء المساجد والدعاة، من أجل تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فلسطين وغزة والقدس، ودعوة الأمة لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وثباته على أرضه ودفاعه عن أرضه ومقدساته.

وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.