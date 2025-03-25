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عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مساعدان رفيعا المستوى في البيت الأبيض طرحا فكرة استقالة والتز لمنع إحراج ترامب
25/3/2025-|آخر تحديث: 25/3/202504:25 ص (توقيت مكة)
عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مساعدان رفيعا المستوى في البيت الأبيض طرحا فكرة استقالة والتز لمنع إحراج ترامب
عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين
عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة
عاجل | سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحفي لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ
عاجل | سي إن إن عن مصدرين: تم إطلاع ترامب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة