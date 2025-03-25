عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مساعدان رفيعا المستوى في البيت الأبيض طرحا فكرة استقالة والتز لمنع إحراج ترامب

عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين

عاجل | بوليتيكو عن مسؤول أميركي: مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة

عاجل | سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحفي لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ

عاجل | سي إن إن عن مصدرين: تم إطلاع ترامب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن

التفاصيل بعد قليل..