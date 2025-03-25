فضيحة المراسلات السرية لضرب اليمن.. ترامب يدرس إقالة مستشار الأمن القومي

في حادثة نادرة وتثير كثيرا من الجدل في الولايات المتحدة، أقر البيت الأبيض بضم صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم كبار المسؤولين الأميركيين لمناقشة توجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، وسط أنباء عن أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز ويعتزم اتخاذ قرار خلال اليومين القادمين.

وفي أحدث التطورات نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول أميركي أن مساعدين رفيعي المستوى في البيت البيض طرحا فكرة استقالة والتز لمنع إحراج ترامب.

وأشار المسؤول- وفق بوليتيكو- إلى أن الرئيس ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن مستشاره للأمن القومي خلال اليوم أو اليومين المقبلين، لافتا إلى أن مصير مستشار الأمن القومي لم يحسم بعد ومن الوارد إجباره على الاستقالة.

من جانبها نقلت شبكة سي أن أن عن مسؤولين أميركيين أن ترامب لا يعتزم إقالة مستشار الأمن القومي الذي أضاف صحفي لمجموعة مراسلة سرية بالخطأ، وأفاد مصدرين لسي إن إن أنه تم إطلاع ترامب على تقرير مجلة أتلانتيك تناول بحث مسؤولي الإدارة في مراسلة سرية ضرب اليمن.

وكان ترامب علق للصحافيين أنه لا يعلم شيئا عن هذا المسألة، ويسمع بها لأول مرة، لكنه جدد التأكيد على أن الهجمات الأميركية على الحوثيين فعالة.

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وبشأن الجدل حول كشف خطط حرب سرية عبر محادثة غير آمنة، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن لا أحد كان يرسل رسائل نصية تتضمن خطط الحرب.

وأكد هيغسيث إن قوات بلاده كانت تتعرض للهجوم من اليمن وإن السفن لم تتمكن من الإبحار ولم تكن ترد على الهجمات إلا في إطار الدفاع. وأضاف هيغسيث أن "الرئيس ترامب قال كفى وإنه ستتم إعادة الردع وفتح حرية الملاحة والقضاء في نهاية المطاف على الحوثيين".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بريان هيوز إن سلسلة الرسائل التي بلغ عنها دليل على مدى تنسيق السياسات العميق والمدروس بين كبار المسؤولين، مضيفا أن المجلس يراجع كيفية إضافة رقم صحفي غير مقصود إلى قائمة الأشخاص الذين تضمنتهم المحادثة السرية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحفي جيفري غولدبرغ أنه تلقى مسبقا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأميركية في 15 مارس/آذار ضد الحوثيين، "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

ونشرت مجلة أتلانتيك قصة بقلم المحرر جيفري غولدبرغ جاء فيها أن "قادة الأمن القومي الأميركي ضموني إلى محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المقبلة في اليمن. لم أكن أعتقد أن ذلك قد يكون حقيقيا. ثم بدأت القنابل تتساقط".

التفاصيل بعد قليل..