إيران تكشف عن مدينة صاروخية بأعماق الأرض

كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية في أعماق الأرض قال إنها تضم آلاف الصواريخ الدقيقة.

وقال التلفزيون الإيراني إن المدينة الصاروخية تضم صواريخ من طراز خيبر شكن وقدر وسجيل وعماد وحاج قاسم وصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل.

وكان التلفزيون الرسمي عرض في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي مشاهد نادرة ظهر فيها قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض.

واستُخدمت القاعدة -حسب القناة- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لشن هجوم على إسرائيل بنحو 200 صاروخ، تضمنت لأول مرة صواريخ فرط صوتية، ردت عليه إسرائيل وقتها بمهاجمة مواقع عسكرية في إيران.

وبعد هذا العرض بأيام، كشفت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عن موقع لتخزين السفن تحت الأرض في المياه الجنوبية للبلاد. وأظهرت لقطات بثت وقتها عشرات السفن الصغيرة المجهزة برشاشات وصواريخ في أنفاق المنشأة تحت الأرض.