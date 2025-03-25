قصف إسرائيلي جديد على قاعدتين عسكريتين في حمص

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء أنه قصف أهدافا في قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط البلاد وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام.

وأضاف أن القاعدتين -قاعدة تدمر و"تي-4″ الجوية العسكرية- تحتويان على "قدرات عسكرية" متبقية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي استهداف قدرات عسكرية "إستراتيجية" في قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وقالت مصادر للجزيرة إن عنصرين من قوات وزارة الدفاع السورية أُصيبا في الغارات.

ونشر الجيش الإسرائيلي عبر صفحته في منصة إكس مقطعا مصورا لعملية الاستهداف، فيما لم تعلق السطات السورية فورا على تلك الأنباء.

وبوتيرة شبه يومية تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع، لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

تحذير أوروبي

من جانبها حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس أمس الاثنين من القدس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تنذر "بتصعيد جديد" في المنطقة.

وأضافت كالاس خلال مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر "يجب أن تكون الأعمال العسكرية متناسبة، والضربات الإسرائيلية على سوريا ولبنان تنذر بتصعيد جديد".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سبعة أشخاص في نهاية الأسبوع الماضي في قصف إسرائيلي رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تستمر إسرائيل في شن هجمات على لبنان، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وفي سوريا، شنت إسرائيل مئات الهجمات على مواقع عسكرية منذ أن أطاحت فصائل الثوار بنظام الرئيس المخلوع شار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وتزعم إسرائيل أنها تريد منع وصول أسلحة الجيش السوري السابق إلى يد السلطات الجديدة في دمشق.

وفي هذا السياق قالت كالاس "نحن نعتقد أن هذه الأمور غير ضرورية لأن سوريا حاليا لا تهاجم إسرائيل، وهذا يغذّي التطرف المناهض أيضا لإسرائيل، وهو ما لا نريد أن نراه".

كما نشر الجيش الإسرائيلي قواته في المنطقة منزوعة السلاح التي تراقبها الأمم المتحدة في هضبة الجولان، والفاصلة بين الجزء الذي تحتله إسرائيل من الجولان منذ عام 1967 والشطر الذي لا يزال تحت سيطرة سوريا.

وقد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح، محذّرا من أن بلاده لن تتسامح مع انتشار قوات من السلطات الجديدة إلى الجنوب من دمشق.

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من جانبها، اتهمت وزارة الخارجية السورية إسرائيل بشن حملة ضد "استقرار البلاد".

وقالت الحكومة السورية الجديدة إن "العدوان (جزء من) حملة إسرائيلية ضد الشعب السوري واستقرار البلاد".