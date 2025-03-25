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ترامب يعلّق على تسريب "ذي أتلانتيك" ويعتبره غير خطير

COPENHAGEN, DENMARK - MARCH 25: In this photo illustration, a mobile device displays the Signal company logo while a laptop displays the webpage of the messaging app, on March 25, 2025 in Copenhagen, Denmark. The encrypted messaging app was used by top officials in the Trump Administration to discuss a planning for a recent bombing campaign in Yemen, a revelation reported this week by Atlantic magazine Editor-In-Chief Jeffery Goldberg, who was accidentally included in the chat. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
"سيغنال" تطبيق دردشة غير مخصص للمراسلات الحكومية (غيتي)
25/3/2025-|آخر تحديث: 25/3/202505:56 م (توقيت مكة)

نقلت شبكة "إن بي سي" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ما كشف في مجلة "ذي أتلانتيك" كان خللا فنيا غير خطير، تعليقا على تسريب خطط ضربات ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) باليمن.

وقال ترامب إن "ما كشف كان الخلل الفني الوحيد خلال شهرين وتبين أنه ليس خطيرا"، مضيفا "لم أشعر بالإحباط من الأحداث التي سبقت نشر الخبر، ووجود رئيس تحرير ذي أتلانتيك في المحادثة لم يكن له أي تأثير إطلاقا على العملية في اليمن"، كما أكد أن مستشاره للأمن القومي مايكل والتز "تعلم درسا".

من جهته، أصرّ البيت الأبيض على أنه لم يتم إرسال أي مواد سرية، وكتبت المتحدثة كارولين ليفيت في منشور على "إكس" أنه "لم تتم مناقشة أي خطط حرب ولم يتم إرسال أي مواد سرية" إلى المجموعة.

بدوره، نفى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث تسريب خطط ضربات ضد الحوثيين، بعد إشراك صحفي بالخطأ في مجموعة دردشة لمسؤولين على تطبيق غير مخصص للمراسلات الحكومية.

تطبيق "سيغنال"

وكان رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك جيفري غولدبرغ أحدث ضجة بعدما كشف عن استخدام وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تطبيق "سيغنال" غير المخصص للمراسلات الحكومية، وقال إنه تم تداول خطط حربية في المجموعة، تتعلق بالضربات الأميركية ضد الحوثيين.

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ووصف وزير الدفاع الأميركي في بيان الصحفي غولدبرغ بأنه "صحفي مضلل غير موثوق به"، مؤكدا أنه لم تناقش خطط الحرب في تلك الدردشة.

ولم يدل هيغسيث بأي تعليق أو تصريح حول كيفية انضمام غولدبيرغ إلى مجموعة الدردشة، أو سبب اختيار المسؤولين استخدام تطبيق "سيغنال" لمثل هذه المراسلات.

WASHINGTON, DC - MARCH 25: Central Intelligence Agency Director John Ratcliffe appears during a Senate Committee on Intelligence Hearing on March 25, 2025 in Washington, DC. The hearing to examine worldwide threats comes a day after Jeffrey Goldberg, the editor-in-chief for The Atlantic magazine was inadvertently included on a high level Trump administration Signal group chat on bombing plans in Yemen on Houthi targets. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف خلال جلسة استماع اليوم بشأن التسريبات (الفرنسية)

تفاصيل الهجمات

وأمس الاثنين، كتب غولدبرغ مقالا بعنوان "إدارة ترامب أرسلت لي عن طريق الخطأ خططها الحربية"، موضحا أنه تمت إضافته إلى مجموعة دردشة على سيغنال، ضمت مسؤولين في الأمن القومي. وأضاف أن المراسلات تضمنت رسالة بعثها هيغسيث تحتوي على تفاصيل بشأن الهجمات على اليمن.

وحسب مقال نشرته صحيفة إيكونوميست، تضم المجموعة 18 عضوا بينهم جيه دي فانس نائب الرئيس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، وهيغسيث وآخرون.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أنه أمر الجيش بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، وهدد بـ"القضاء عليهم تماما"، بينما ردت الجماعة بأن تهديد ترامب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة".

وقد استأنفت الجماعة منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.

المصدر : الصحافة الأميركية

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