صبري يدعو لشد الرحال إلى الأقصى وإحياء ليلة القدر فيه

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الاثنين، لشد الرحال إلى الأقصى قبيل غروب الأربعاء المقبل لإحياء ليلة 27 رمضان.

وأكد صبري -في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه- ضرورة استثمار الليلة بالصلوات وقيام الليل والأعمال الصالحة في رحاب الأقصى.

وتأتي دعوة صبري في ظل تزايد تضييقات الاحتلال لتقييد وصول المصلين إلى الأقصى خلال شهر رمضان، ومنع الاعتكاف فيه أيام الخميس والجمعة التي سبقت العشر الأواخر من رمضان.

وناشد صبري الدول العربية والإسلامية تكثيف جهودها وتعزيز مواقفها وتوحيد صفوفها لحماية الأقصى من الأخطار المحدقة به.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس والصلاة في الأقصى منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان، وسماحها لأعداد محدودة جدا من أهالي الضفة بالصلاة في الأقصى، وبشروط أمنية مشددة.

ويعتبر الفلسطينيون تلك التضييقات ضمن إجراءات الاحتلال المكثفة لتهويد القدس والسيطرة عليها، بما فيها الأقصى، في ظل تسارع الاستيطان والتهجير، بموازاة تصعيد عسكري في الضفة الغربية وفي أعقاب حرب إبادة على قطاع غزة.