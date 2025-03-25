روسيا وأميركا تخفقان في تبني بيان مشترك بمحادثات السعودية

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الثلاثاء -نقلا عن عضو كبير بمجلس الشيوخ الروسي- أن موسكو وواشنطن لم تتبنيا بيانا مشتركا بعد 12 ساعة من المحادثات في السعودية أمس الاثنين بسبب موقف أوكرانيا.

في المقابل، قالت كييف إن مباحثات الرياض واللقاءات مع الولايات المتحدة خلصت إلى اتفاق جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة وحركة الشحن في البحر الأسود.

واختتم مسؤولون أميركيون وروس أمس في الرياض محادثات استمرت يوما وركزت على اقتراح لوقف إطلاق النار في البحر بين كييف وموسكو في إطار جهد دبلوماسي تأمل واشنطن أن يساعد في تمهيد الطريق لمفاوضات سلام أوسع.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن فلاديمير تشيجوف، العضو البارز بمجلس الشيوخ الروسي، قوله لقناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية "حقيقة أنهم جلسوا لمدة 12 ساعة ووافقوا على ما يبدو على بيان مشترك، ولم يتم تبنيه رغم ذلك بسبب موقف أوكرانيا، أمر نموذجي للغاية وله دلالة".

كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم أن بلاده تقوم بتحليل نتائج المحادثات التي عقدت أمس بين خبراء روس وأميركيين في العاصمة السعودية.

وأوضح بيسكوف -في تصريح للصحفيين بالعاصمة موسكو- أنه لن يتم إطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات التي تطرقت إلى قضايا فنية.

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ولفت إلى أن "المفاوضات كانت مطولة، وتم إبلاغ العاصمتين بنتائجها، والآن يجري تحليل تلك النتائج".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن محادثات الخبراء أمس.

كما ذكر أنه لا توجد خطط لعقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية.

اتفاق بالبحر الأسود

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن مباحثات الرياض واللقاءات مع الولايات المتحدة خلصت إلى اتفاق جميع الأطراف على ضمان الملاحة الآمنة وحركة الشحن في البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على وقف استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية في البحر الأسود.

وأكدت على أن أي تحرك للسفن الحربية خارج شرق البحر الأسود من قبل روسيا سينظر إليه على أنه انتهاك للالتزامات بضمان حرية الملاحة فيه وتهديد للأمن القومي لأوكرانيا.

اما الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي فقال إن أوكرانيا تفهم أن وقف إطلاق النار المتفق عليه سيسري فورا عقب الإعلان الأميركي.

وأضاف أن الاتفاق لا يحدد الإجراءات الواجبة إذا خرقت روسيا وقف إطلاق النار و"سنتوجه مباشرة لأميركا في هذه الحالة".

كما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستنظر لاي تحرك للسفن الحربية الروسية خارج شرق البحر الاسود باعتباره تهديدا لأمن اوكرانيا.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عددًا من اللقاءات لمناقشة سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وكان من أبرز اللقاءات، تلك التي جمعت في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

وبدأت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.