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سوريون يدعون لمقاومة شعبية ضد إسرائيل في المناطق الجنوبية

مدخل بلدة كويا بريف درعا
مدخل بلدة كويا بريف درعا (مواقع التواصل)
25/3/2025

استشهد 7 سوريين وأصيب آخرون صباح اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي مكثف على بلدة كويا في ريف درعا الغربي، في حادثة أثارت استياء واسعا بين السوريين على منصات التواصل.

وبدأت القصة عندما تصدى شبان من أهالي قرية كويا لدوريات إسرائيلية قامت بمحاولة التوغل داخل القرية، الواقعة في منطقة إستراتيجية على مثلث الحدود الأردنية السورية والجولان المحتل.

وأفاد ناشطون من المنطقة أن الأهالي رفضوا السماح للدوريات بالدخول، مما أدى إلى اندلاع اشتباك انتهى بانسحاب القوات الإسرائيلية باتجاه أطراف البلدة.

وعقب الاشتباك وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت القوات الإسرائيلية قصفا مكثفا استهدف مواقع داخل بلدة كويا، مما أسفر عن سقوط 7 شهداء وإصابة عدد كبير من المدنيين، إلى جانب نزوح جماعي للأهالي بحثا عن الأمان.

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وانتشرت مقاطع فيديو تظهر عمليات إسعاف الجرحى وسط حالة من الهلع والفوضى.

كما انتشرت أيضا مقاطع تظهر نزوح أهالي البلدة بسبب القصف الإسرائيلي، وأكد ناشطون أن الاعتداءات الإسرائيلية هدفها الضغط العسكري والسياسي على الحكومة السورية، خاصة في ظل الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية تركية وسط البلاد.

وأشار سوريون إلى أن تصدي أهالي بلدة كويا للدوريات الإسرائيلية يعتبر عملا مشروعا وفقا للقوانين الدولية، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف "العربدة الإسرائيلية" المستمرة في المنطقة الجنوبية، على حد وصفهم.

وربط مغردون التصعيد الأخير بمحاولات إسرائيل منع إنشاء قواعد عسكرية تركية وسط البلاد، مما يزيد التوترات الإقليمية ويهدد باندلاع صراع مباشر بين الطرفين.

في المقابل، حذر البعض من الدخول في مواجهة عسكرية غير متكافئة مع إسرائيل، مشددين على ضرورة التحرك المدني لتجنب التدخلات الخارجية، بينما رأى آخرون أن الحل قد يكمن في بناء مقاومة شعبية مدنية قادرة على الضغط دون الانجرار إلى مواجهات عسكرية واسعة.

كما يرى البعض الآخر أن إسرائيل تحاول فرض معادلة سياسية على سوريا، إما عبر الضغط العسكري أو الدفع باتجاه تقسيم البلاد، فيما حذر آخرون من تكرار أخطاء لبنان وغزة بالدخول في مواجهات مباشرة مع إسرائيل دون امتلاك دفاعات جوية أو التفوق العسكري المطلوب.

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المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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