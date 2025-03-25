الديمقراطيون يطالبون كبار المسؤولين في إدارة ترامب بالاستقالة

دعا الديمقراطيون كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاستقالة بعدما كشف صحفي في إحدى المجلات أنه تم ضمه بالخطأ لنقاش جماعي سري لخطط حربية حساسة للغاية، لضرب اليمن، على الرغم من سعي الإدارة الأميركية إلى احتواء التداعيات المترتبة على هذا الحادث الأمني.

وشهدت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، وكلاهما كان مشاركا في الدردشة، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيغنال للمراسلة المشفرة.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين عبروا عن شكوكهم في شهادتيهما، وقالوا إن الصحفي جيفري غولدبرغ رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" أفاد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث نشر تفاصيل عملياتية عن ضربات وشيكة ضد جماعة الحوثيين في اليمن تضم "معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات".

وذكر الصحفي جيفري غولدبرغ أن سلسلة الرسائل النصية "احتوت على تفاصيل عملياتية للضربات القادمة على المتمردين الحوثيين بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم". وبدأت الضربات بعد ساعتين من تلقي غولدبرغ للتفاصيل.

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وأعرب النائب جيم هايمز، كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي عن ولاية كونيتيكت، عن "فزعه" من تسريب معلومات كانت تاريخيا سرية للغاية، وقال إنه سيطالب بإجابات في جلسة استماع منفصلة غدا الأربعاء مع لجنته.

وقال السيناتور أنغوس كينغ، وهو نائب مستقل متحالف مع الديمقراطيين، في جلسة مثيرة للجدل شهدت مناقشات حادة "من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أن الأهداف والتوقيت والأسلحة ليست من المعلومات المصنفة على أنها سرية".

خرق أمني

وأثار الكشف غير العادي غضبا ودهشة لدى خبراء الأمن القومي، ودفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بأنه خرق أمني كبير.

وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن في الجلسة "أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استقالات، بدءا بمستشار الأمن القومي ووزير الدفاع".

وبدا الإحباط على السيناتور الديمقراطي جون أوسوف بعد أن أجاب راتكليف بعبارة "لا أتذكر" عن سلسلة من الأسئلة تتعلق بمحتوى الدردشة على سيغنال.

وقال أوسوف "أيها المدير راتكليف، من المؤكد أنك أجريت استعداداتك بالتأكيد لهذه الجلسة اليوم. أنت فرد من مجموعة مسؤولين رئيسيين، من كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، وقد حدث الآن خرق واسع لمعلومات حساسة".

وقال مسؤول أميركي سابق إن تفاصيل العمليات العسكرية عادة ما تكون سرية، ولا يعرفها إلا عدد قليل من المسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون).

وأضاف المسؤول أن المعلومات السرية للغاية تحفظ عادة على أجهزة حاسوب تستخدم شبكة منفصلة.

ترامب يدافع

وعبر ترامب في وقت سابق الثلاثاء عن دعمه لمستشاره للأمن القومي مايكل والتز الذي أضاف غولدبرغ بالخطأ إلى المناقشة على سيغنال.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" "تعلم مايكل والتز درسا، وهو رجل طيب". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو. وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم غولدبرغ إلى الدردشة.

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ولا يفترض أن تتم مشاركة المعلومات السرية والحساسة على تطبيقات الهواتف المحمولة التجارية، ولا ينبغي إدراج أرقام مجهولة مثل رقم غولدبرغ إلى مثل هذه المحادثات.