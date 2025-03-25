الكرملين يؤكد: بوتين أهدى ترامب "بورتريه" للرئيس الأميركي

أكد الكرملين أمس الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدى نظيره الأميركي دونالد ترامب "بورتريه" (لوحة فنية) كلف جهة برسمه خصيصا للرئيس الأميركي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال صحفي، إن بوتين قدم اللوحة لمبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف في موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وجاء الكشف عن الهدية لأول مرة الأسبوع الماضي عندما ذكرها ويتكوف خلال مقابلة مع تاكر كارلسون مقدم البرامج السابق في شبكة "فوكس نيوز". وأوضح ويتكوف أن ترامب تأثر بوضوح بالهدية، واصفا اللوحة بأنها "جميلة".

والتقى ويتكوف بالرئيس الروسي بعد محادثات أجراها مع مسؤولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. واستمرت مفاوضات وقف إطلاق النار أمس الاثنين في السعودية، حيث التقى مسؤولون أميركيون بنظرائهم الروس، وذلك بعد اجتماعهم مع المفاوضين الأوكرانيين في اليوم السابق.

وخلال مقابلته مع كارلسون، وصف ويتكوف هدية بوتين بأنها "لفتة كريمة"، كما استذكر حديث بوتين له عن دعائه لترامب العام الماضي عندما سمع أن المرشح للرئاسة الأميركية حينها قد تعرض لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا. ونقل ويتكوف عن بوتين قوله "لقد كان يصلي من أجل صديقه".

إعلان

يذكر أن بوتين أهدى ترامب في 2018 كرة قدم، فحصتها الاستخبارات الأميركية للتأكد من خلوها من أجهزة تنصت، قبل أن يقوم ترامب بإهدائها لابنه، وهو إجراء أمني مستوحى من حادثة مشابهة خلال الحقبة السوفياتية.