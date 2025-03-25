الرئاسة السورية تنهي مشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية

أفادت مصادر للجزيرة بأن الرئاسة السورية أكملت مشاوراتها لتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

وأضافت أن الحكومة الانتقالية السورية الجديدة ستتألف من 22 حقيبة وزارية غالبية وزرائها جدد.

كما أشارت المصادر إلى أن التشكيلة الوزارية الجديدة تعتمد بالكامل على الكفاءة والتكنوقراط والاختصاصات المهنية من ذوي الخبرات، وأن معايير الكفاءة والخبرة أساس في تشكيلها دون إقصاء أصحاب الكفاءات والخبرات بناء على الانتماء العرقي أو الديني.

كما كشفت أنه سيتم استحداث هيئات لتحل محل بعض الوزارات من بينها هيئة الإفتاء وهيئة الطيران وهيئة الاستثمار.

يشار إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد تعهد بعد تسلمه مسؤولية إدارة البلاد بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع السوريين.

وقال -في أول خطاب له إلى الشعب بصفته رئيسا في 30 يناير/كانون الثاني الماضي- "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة وصولا لمرحلة انتخابات حرة نزيهة".

وتعهد بالعمل بكل ما أوتي "من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية"، موجها الدعوة "لجميع السوريين لبناء وطننا الجديد معا".

وتوقع مصدر مطلع -في حديث للجزيرة نت- أن يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد مارس/آذار الجاري، لأنه مرتبط بخطوات يتم العمل عليها قبل الإعلان عن الحكومة.

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وتتضمن تلك الخطوات تشكيل لجنة دستورية ومجلس نيابي أو استشاري مصغر مؤقت، وقيام الرئيس أحمد الشرع بتسمية رئيس للحكومة الذي سيقوم بدوره بتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر، ويتم عرض الوزراء على المجلس النيابي أو الاستشاري المصغر المؤقت لإقرارهم، لتبدأ عملها بعد ذلك.