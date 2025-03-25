الجزيرة تدين اغتيال الاحتلال حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر بغزة

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة، والذي استشهد أمس الاثنين في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي القطاع.

وأكدت الجزيرة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم بحق صحفييها.

كما أكدت تضامنها مع الصحفيين في غزة حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعاقبة المتورطين في هذه الجرائم البشعة.

وجددت الشبكة الإعلامية التزامها بتغطية ما يجري في القطاع والأراضي الفلسطينية رغم تعرض صحفييها للاستهداف والمضايقات.

يُذكر أنه خلال العامين الماضيين، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية وقتلت عددا من صحفيي الجزيرة في الضفة الغربية وغزة، منهم شيرين أبو عاقلة، والزملاء سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح وإسماعيل الغول الذين استشهدوا في غزة.

وقد لفقت السلطات الإسرائيلية اتهامات لبعض هؤلاء الزملاء لتبرير جرائمها بحقهم، ورفعت الجزيرة قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبة قتلتهم.

وكان الصحفي حسام -المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر- قد استُشهد أمس، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة. كما استشهد أيضا الصحفي محمد منصور في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس جنوبي القطاع.

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وجاء استشهاد حسام بعد أقل من ساعة من نشره -عبر فيسبوك- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة "فلسطين اليوم" إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

ومن جانبه، دان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف حسام، وحمّل الاحتلالَ الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة المسؤولية الكاملة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وقال إنه يدين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين.

كما دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الاتحاد الدولي -في بيان- إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208 شهيدا، بعد استشهاد حسام.

وقد ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة خلال الساعات الـ48 الماضية إلى 61 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى 134، وفق بيان لوزارة الصحة في غزة.

وقال بيان وزارة الصحة إن عددا غير معروف من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم بسبب انعدام الوقود وشلل معدات الدفاع المدني.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى عدد 50 ألفا و82 شهيدا، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 113 ألفا و408 جريحا.