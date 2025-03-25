الجيش السوداني يعلن تحقيق مكاسب ميدانية جديدة

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء تحقيق مكاسب ميدانية جديدة في الخرطوم، قائلا إنه قصف مواقع مختلفة لقوات الدعم السريع وسيطر على معدات عسكرية.

وأفاد مصدر بالجيش السوداني أنه قصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في أحياء الجديد، والثورة، والباقير، جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش سيطر على عربات قتالية وأسلحة وذخائر، بعد سيطرته على مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة.

كما أفاد مصدر ميداني آخر بأن الجيش مشط محيط السوق العربي وسط الخرطوم.

وأوضح المصدر أن الجيش دمر دبابة وآليات عسكرية تتبع للدعم السريع، في معارك السوق العربي.

وأكد أن السوق العربي المتاخم للقصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة وسلاح المدرعات أصبح تحت سيطرة الجيش بشكل كامل.

وكان الجيش السوداني سيطر مؤخرا على القصر الرئاسي في الخرطوم، وأكد مضيه قدما في قتال قوات الدعم السريع التي يصفها بالمتمردة.

وفي الفاشر، أعلن الجيش -اليوم الثلاثاء- أنه قصف مواقع للدعم السريع و"دمرنا أكثر من 20 مركبة لهم من بينها ناقلات جند".

بيان من الدعم السريع

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع إن "الطيران الحربي لدواعش الحركة الإسلامية الإرهابية قصف، مساء الاثنين، سوق منطقة "طُرا" بولاية (شمال دارفور)، مما أدى إلى مقتل وجرح المئات بينهم نساء وأطفال في مشاهد بربرية مروعة"، حسب تعبيرها.

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ودانت قوات الدعم السريع -في بيان- ما سمته "الهجوم الإرهابي على الأبرياء العزل، مستنكرة ما اعتبرته صمت المجتمع الدولي إزاء المجازر المتصاعدة من كتائب الدواعش الجدد بحق الشعوب السودانية" وفق تعبير البيان.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.