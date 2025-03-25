الأمن السوري يتسلم عشرات المسيّرات الانتحارية من وجهاء بريف اللاذقية

قالت وزراة الداخلية السورية إن إدارة الأمن العام تسلمت طائرات مسيّرة من أهالي مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية في شمالي غربي البلاد.

وأوضحت الداخلية السورية، في منشور على موقعها في منصة إكس، أن عملية التلسيم جاءت بعد جلسة عُقِدت مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي في المدينة.

كما أكدت أن الطائرات المسيّرة التي تسلمها الأمن العام من نوع "إف بي في"، وهي من مخلفات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

عقب جلسة عُقِدت مع وجهاء وأعضاء لجنة السلم الأهلي في مدينة القرداحة، أهالي المدينة يسلمون إدارة الأمن العام طائرات "FPV" الانتحارية من مخلفات النظام البائد.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/jFYR7u4U8M — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) March 25, 2025

ونشرت الوزارة صورا تظهر عشرات الطائرات المسيّرة، قالت إن الأمن تسلمها من وجهاء المدينة.

وقال التلفزيون السوري إن تسليم الطائرات يأتي بعد ثلاثة أيام من إعلان إدارة الأمن العام ضبط مستودع أسلحة تابع لفلول النظام المخلوع في القرداحة.

وأوضح أن وكالة الأنباء السورية (سانا) نشرت وقتها صورا للمستودع المضبوط، تُظهر وجود صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وقذائف دبابات بداخله.

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وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت سابق تسلُّم إدارة الأمن العام أسلحة خفيفة من وجهاء قريتي البودي والقلايع بريف جبلة في محافظة اللاذقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، تعزيزا للأمن والاستقرار ودعما للسلم الأهلي في المنطقة.