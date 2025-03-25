ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بغزة إلى 207

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 207 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصَحفيين إلى 207 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية".

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي -يوم أمس- كذلك الصحفي حسام شبات مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة.

ودان المكتب "استهداف وقتل واغتيال إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين"، ودعا المؤسسات الحقوقية والأجسام الصحفية في دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد صحفيي غزة".

وحمّل "إسرائيل والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة الوحشية".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ممارسة "الضغط الفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين بغزة".

في حين قالت قناة "فلسطين اليوم" المحلية، في بيان على صفحتها بمنصة تليغرام، إن مراسلها محمد منصور قُتل برفقة زوجته وطفله في قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته بمدينة خان يونس.

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ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية الثلاثاء قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

ويمثل هذا التصعيد الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة "حماس" ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.