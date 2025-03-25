اختتام محادثات روسية أميركية بالرياض وسقوط قتلى وجرحى بالميدان الأوكراني

اختتم مسؤولون روس وأميركيون مساء أمس الاثنين محدثات في الرياض استمرت 12 ساعة، في حين أفادت تقارير ميدانية بسقوط المزيد من القتلى والجرحى في مناطق مختلفة بأوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الفرنسية أن المسؤولين الروس والأميركيين بحثوا إمكانية التوصل إلى هدنة جزئية في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض والكرملين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا يلخّص المفاوضات التي كانت موسكو توقّعت أن تتّسم بـ"الصعوبة"، وفقما أفادت وكالات أنباء روسية.

لكن عضوا بالوفد الروسي في مفاوضات الرياض استبق الإعلان وقال إن الوفد بحث مع نظيره الأميركي مسائل كثيرة، "لكن لم يتم الاتفاق على كل شيء".

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيجاد تسوية سريعة للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، آملا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق.

اتفاقية الحبوب

وإلى جانب الهدنة الجزئية، طُرحت في المحادثات إمكانية إحياء اتفاقية البحر الأسود للحبوب الموقعة عام 2022.

يذكر أن اتفاقية البحر الأحمر مدتها عام وسمحت بشحن ملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من صادرات الأغذية من موانئ أوكرانيا.

وقال مسؤول في الوفد الأوكراني "ننتظر راهنا نتائج الاجتماع بين الولايات المتحدة وروسيا". وتوقع إجراء "لقاء آخر مع الولايات المتحدة" الاثنين.

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وقد وجد الوفد الأوكراني في مكان قريب من مقر المباحثات بين الروس والأميركيين تحسبا لإحراز تقدم.

وبحسب إذاعة "سوسبلينا" الأوكرانية العامة، فإنّ الوفد الأوكراني سيظلّ في الرياض اليوم الثلاثاء لإجراء جولة محادثات جديدة مع الوفد الأميركي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "مسألة اتفاقية البحر الأسود وجميع الجوانب المتعلقة بتجديدها مطروحة على جدول الأعمال اليوم".

وأضاف "كان هذا اقتراح الرئيس ترامب، ووافق عليه الرئيس فلاديمير بوتين. وبهذا التفويض، سافر وفدنا إلى الرياض".

محادثات مثمرة

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الذي يقود وفد بلاده، إن محادثات الرياض كانت "مثمرة ومركّزة".

وأضاف عبر شبكات التواصل الاجتماعي "أثرنا نقاطا رئيسية بينها الطاقة"، مضيفا أن أوكرانيا تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في "سلام عادل ومستدام".

أما ستيف ويتكوف موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد أظهر تفاؤلا في وقت سابق، قائلا إنه يتوقع إحراز "تقدم حقيقي" خلال هذه المحادثات.

وصرّح ويتكوف لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية "أظن أنكم سترون في السعودية الاثنين تقدما حقيقيا، لا سيما في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على سفن البلدين. ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

لكنه بادر إلى خفض سقف التوقعات قائلا "نحن في بداية هذا الطريق"، مشيرا إلى أن ثمة الكثير من الأسئلة العالقة عن كيفية تنفيذ وقف إطلاق النار المحتمل.

تطورات ميدانية

بالتزامن مع المحادثات في السعودية، أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي بشمالي شرقي أوكرانيا إلى إصابة قرابة 90 شخصا بينهم 17 طفلا، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديد الأوكرانية أنها تتعرض لهجوم إلكتروني متطور منذ أول أمس الأحد.

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ولم تُفصح الشركة عن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم أو من يقف وراءه، لكنها قالت إن خدماتها مستمرة في حين تعطلت منذ يومين مبيعات التذاكر عبر الإنترنت.

وبينما تتواصل الضربات المتبادلة، حض زيلينسكي حلفاء بلاده على ممارسة ضغوط جديدة على روسيا.

وقال في منشور على مواقع التواصل أول أمس الأحد "ثمة حاجة إلى قرارات جديدة وضغوط جديدة على موسكو لإنهاء هذه الضربات وهذه الحرب".

في السياق ذاته، قال الحاكم الروسي لمنطقة لوغانسك إن 6 قتلوا في المنطقة الواقعة بشرقي أوكرانيا في قصف مدفعي أوكراني، مشيرا إلى أن بينهم ثلاثة صحفيين.

وأكدت وسائل الإعلام المعنية مقتل صحفييها في الهجوم.

وقال مسؤول روسي آخر إن الجيش الأوكراني استهدف الصحفيين. ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين.