نزوح 15 ألف عائلة من بلدة بدارفور جراء المعارك المستعرة

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الاثنين، إن 15 ألف أسرة من بلدة "المالحة" بولاية شمال دارفور غرب السودان نزحت جراء اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان بأن موجة النزوح تمت خلال 48 ساعة، بين الخميس والجمعة الماضيين.

وأضافت أن النازحين فروا إلى أماكن أخرى في المنطقة نفسها، وأن الوضع ما زال "متوترا".

وبلدة المالحة تبعد حوالي 200 كيلومتر عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وتعد ذات أهمية إستراتيجية لوقوعها على تقاطع طريق إمداد نحو الصحراء الكبرى وطريق مفتوح نحو شمال وشرق السودان، إلى جانب قربها من الحدود الليبية.

ويوم الجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان (مستقلة) مقتل 48 مدنيا وإصابة 63 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة المالحة الحدودية مع ليبيا.

ويوم الخميس، أعلنت القوات المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، أنها صدت هجوما للدعم السريع على المالحة، واستعادت السيطرة عليها، بعد ساعات من إعلان "الدعم السريع" سيطرته على البلدة.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

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ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نسيان 2023 صراعا داميا أسفر، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين.

وحسب دراسة أجرتها جامعات أميركية، قد يصل عدد القتلى إلى نحو 130 ألفا.