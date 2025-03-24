مقتل 6 شرطيين كينيين بهجوم قرب الحدود مع الصومال

قالت السلطات الكينية إن 6 من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم على قاعدة لقوات الاحتياط قرب حدود كينيا مع الصومال شنه أمس الأحد مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب الصومالية.

وأكدت الشرطة مقتل إصابة 4 آخرين في الهجوم تم نقلهم إلى المستشفى، ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وقال متحدث من الشرطة إن المسلحين هاجموا قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال.

ووقع الهجوم في ساعة مبكرة أمس الأحد، وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".

وينشط مسلحو حركة الشباب في غابة بوني الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية هناك.

وأصدرت السفارة الأميركية في كينيا الثلاثاء الماضي تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى بعض الأماكن في كينيا بما في ذلك غاريسا ومناطق أخرى على الحدود مع الصومال بسبب ما سمتها تهديدات إرهابية.