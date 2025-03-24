أخبار|كينيا

مقتل 6 شرطيين كينيين بهجوم قرب الحدود مع الصومال

Kenya police patrol the streets of Nairobi, Kenya Tuesday, March.12, 2024. Kenya Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki, confirmed on Monday, that the Haiti police mission was at the pre-deployment stage and all other programmes were in place including laws of detention, arrests and other enforcement measures were in place including standard operation procedures. (AP Photo/Brian Inganga)
عناصر من الشرطة الكينية في العاصمة نيروبي (أسوشيتد برس-أرشيف)
24/3/2025

قالت السلطات الكينية إن 6 من عناصر الشرطة قتلوا في هجوم على قاعدة لقوات الاحتياط قرب حدود كينيا مع الصومال شنه أمس الأحد مسلحون يشتبه في أنهم من حركة الشباب الصومالية.

وأكدت الشرطة مقتل إصابة 4 آخرين في الهجوم تم نقلهم إلى المستشفى، ولاحقا، أفاد المتحدث بمقتل اثنين من المسلّحين وإصابة ثالث بجروح بالغة.

وقال متحدث من الشرطة إن المسلحين هاجموا قاعدة الشرطة في بيامادو بمنطقة غاريسا على الحدود مع الصومال.

ووقع الهجوم في ساعة مبكرة أمس الأحد، وقال المتحدث إن "المسلحين المشتبه بهم استخدموا أسلحة متنوعة للهجوم على المعسكر".

وينشط مسلحو حركة الشباب في غابة بوني الواقعة على الحدود الكينية الصومالية، وكثيرا ما تخوض اشتباكات مع القوات الكينية هناك.

وأصدرت السفارة الأميركية في كينيا الثلاثاء الماضي تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى بعض الأماكن في كينيا بما في ذلك غاريسا ومناطق أخرى على الحدود مع الصومال بسبب ما سمتها تهديدات إرهابية.

المصدر : وكالات

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