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مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية وعربية نصرة لغزة

Massive protest in Amsterdam in solidarity with Palestinians and Gaza
جانب من مظاهرة حاشدة خرجت في أمستردام تضامنا مع الفلسطينيين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (الأناضول)
24/3/2025

خرجت مظاهرات حاشدة أمس الأحد في العديد من العواصم والمدن الأوروبية والعربية -من بينها لندن وباريس وأمستردام وبروكسل وأغادير- تضامنا مع فلسطين في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أودت بحياة مئات الفلسطينيين -معظمهم من النساء والأطفال- في ظل حصار وحرب إبادة جماعية لا هوادة فيها.

بروكسل

ففي العاصمة البلجيكية بروكسل تحولت مظاهرة منددة بالعنصرية إلى مظاهرة حاشدة مناصرة للفلسطينيين رفع خلالها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

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المتظاهرون في بروكسل جابوا شوارع العاصمة حاملين الأعلام الفلسطينية (الفرنسية)

وهتف المتظاهرون في بروكسل مطالبين بالحرية لفلسطين ومنددين بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.

أمستردام

وفي أمستردام خرجت مظاهرة أخرى ضخمة تضامنا في الفلسطينيين وغزة، وتجول المتظاهرون في شوارع المدينة منددين بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

Massive protest in Amsterdam in solidarity with Palestinians and Gaza
المتظاهرون في أمستردام أدانوا بشدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وطالبوا بوقفها (الأناضول)

لندن

وفي لندن جاب الآلاف أمس الأحد شوارع وسط العاصمة البريطانية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة، وحملوا لافتات تطالب بوقف "جرائم الحرب" في القطاع، وبمقاطعة إسرائيل.

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المتظاهرون في لندن حملوا لافتات تطالب بالحرية لفلسطين وبمقاطعة إسرائيل (الفرنسية)

ودعا المتظاهرون في العاصمة البريطانية إلى مقاطعة إسرائيل، وطالبوها بوقف عدوانها المستمر على القطاع.

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علم فلسطيني ضخم مكتوب عليه "الحرية لفلسطين" يتوسط المتظاهرين في لندن (الفرنسية)

وجاءت هذه المظاهرة المؤيدة لفلسطين في نهاية أسبوع تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الحكومة البريطانية، تنديدا بما يعتبره المتظاهرون تواطؤا منها في جرائم إسرائيلية.

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فرنسا

وفي فرنسا، تحولت مظاهرة في باريس ضمن ما يعرف بالموعد السنوي للتظاهر ضد العنصرية في فرنسا إلى مسيرة حاشدة داعمة لفلسطين ومنددة بالجرائم الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

المغرب

وفي المغرب شارك الآلاف مساء أمس الأحد في وقفات احتجاجية نددت باستئناف إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتم تنظيم هذه الوقفات في مدن، منها بركان (شمال شرق)، وسيدي بنور والفقيه بنصالح (شمال) وأغادير (وسط) وتازة (شرق)، وردد المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، منها "ما في حل إلا برحيل المحتل"، و"فضيحة دولية.. جرائم صهيونية"، و"شعب الأقصى، سير حتى النصر والتحرير".

ومنذ استئنافها الإبادة فجر الثلاثاء الماضي قتلت إسرائيل 675 فلسطينيا وأصابت 1233 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- حتى مساء الأحد، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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