أخبار|إسرائيل

قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا

صور من عملية حيفا
قُتل رجل وأصيب آخر في عملية حيفا صباح اليوم (مواقع التواصل)
24/3/2025-|آخر تحديث: 24/3/202512:04 ص (توقيت مكة)

قال الإسعاف الإسرائيلي ووسائل إعلام إن إسرائيليا قُتل وأصيب آخر في عملية إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحا دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم.

وأضافت الشرطة أنه تم "القضاء على المنفذ" على الفور، وقالت إن مؤشرات على أن خلفية هجوم يوكنعام أمنية.

من جهتها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رجلا (75 عاما) قُتل وأصيب شاب (20 عاما) بإصابات خطيرة في حادث إطلاق نار ودهس، مشيرة إلى مقتل منفذ العملية برصاص ضباط الشرطة، واستدعاء فرق الإسعاف وقوات كبيرة إلى مكان الحادث.

المصدر : الجزيرة

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