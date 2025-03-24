قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا

قال الإسعاف الإسرائيلي ووسائل إعلام إن إسرائيليا قُتل وأصيب آخر في عملية إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن مسلحا دهس بسيارته مدنيين كانوا في محطة حافلات قرب يوكنعام ثم ترجل وأطلق النار عليهم.

أسفرت عن قتيل ومصاب.. إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا ووسائل إعلام إسرائيلية تعلن "القضاء على المنفذ"#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/p3JVeQfOZ3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 24, 2025

وأضافت الشرطة أنه تم "القضاء على المنفذ" على الفور، وقالت إن مؤشرات على أن خلفية هجوم يوكنعام أمنية.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت نقلا عن الشرطة إن "إرهابيا أطلق النار على مدنيين قرب يوكنعام جنوب شرق حيفا وتم قتله على الفور".