إسرائيل تعترض صاروخا من اليمن وسماع دوي انفجارات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في القدس وضواحيها وأكثر من 200 بلدة ومدينة وسط إسرائيل نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن بواسطة منظومة "آرو حيتس" قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

وذكرت مصادر للجزيرة أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي أطلقت صواريخ اعتراضية وسط إسرائيل بسبب صاروخ أطلق من اليمن.

وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات في مناطق تل أبيب والقدس ومنطقة الساحل جنوب تل أبيب إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وأمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2″، وذلك في رابع استهداف تعلن عنه الجماعة خلال 3 أيام.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

يشار إلى أن الحوثيين باشروا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف المناطق الإسرائيلية، وأي سفن شحن مملوكة لها أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك في إطار تضامنهم مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.