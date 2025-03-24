طهران: مستعدون لمفاوضات نووية مع واشنطن

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، انفتاحها على إجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنذارا نهائيا للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي "الطريق مفتوح لإجراء مفاوضات غير مباشرة"، رافضا احتمال إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن "ما لم يتغير موقف الطرف الآخر تجاه الجمهورية الإسلامية".

وأوضح "موقفنا واضح وهو أن إيران لن تدخل بالتأكيد في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة تحت الضغوط القصوى والتهديدات.. هذه سياستنا ولن تتغير ما لم يحدث تحول في نهج الطرف المقابل تجاه إيران وشعبها.. في ظل الاتهامات والمطالب غير المعقولة وغير المقبولة التي يتم طرحها يوميا، فإننا لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع الطرف الأميركي".

وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وأعادت فرض عقوبات على إيران. وينص الاتفاق على رفع عدد من العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ومنذ عقود، تتهم الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي. غير أنها تنفي ذلك، مؤكدة أن نشاطاتها النووية لأهداف مدنية، خصوصا في قطاع الطاقة.

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وفي السابع من مارس/آذار الجاري، أعلن ترامب أنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، تدعو إلى المفاوضات وتحذر من تحرك عسكري محتمل في حال رفضت إيران.

غير أن وزير الخارجية الإيراني قال، الخميس، إن الرسالة التي بعث بها ترامب هي "أقرب إلى التهديد"، مضيفا أن طهران سترد عليها قريبا.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، الجمعة، إن هدف ترامب هو تجنب نزاع عسكري عبر إقامة علاقة ثقة مع إيران، وشدد على أن الرسالة لم تكن تهديدا.

وقطعت طهران وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979، في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة، ومنذ ذلك الحين، عملت السفارة السويسرية في طهران على تسهيل الاتصالات بين البلدين.

ولعبت سلطنة عمان دور الوسيط في محادثات غير مباشرة بشأن الملف النووي الإيراني، في إطار "عملية مسقط". وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن عراقجي أن هذه العملية "متوقفة في الوقت الراهن".