سرايا القدس تقصف مستوطنات في غلاف غزة وعشرات الشهداء بغارات للاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومستوطنات غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية، فيما ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 57 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين، 30 منهم جنوبي القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخين أُطلقا من قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال إلى 15 ألفا و613 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة أن من بين الأطفال الشهداء 825 رضيعا تقل أعمارهم عن عام، ولفتت في السياق ذاته إلى أن عدد الشهداء الأطفال يمثل 31% من إجمالي الشهداء في غزة.

من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منذ تجدد الحرب في غزة أكثر من 100 مركبة تستخدمها حماس في عملياتها.

وأضاف أنهم "مستمرون في العمل ضد التنظيمات المسلحة في غزة لإزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل".

غارات على خان يونس

في جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن 18 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال، استشهدوا في 5 غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة.

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الغارة الأولى استهدفت منزلا لعائلة أبو خاطر في منطقة معن شرق مدينة خان يونس، وأسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، والثانية استهدف خيمة نازحين لعائلة أبو سمرة في منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة، وخلفت 6 قتلى.

والغارة الثالثة استهدفت ورشة لتصليح مركبات في معن، وأسفرت عن مقتل طفل، والرابعة استهدفت منطقة العطار غرب خان يونس، وأدت إلى مقتل 4 فلسطينيين، بينهم طفل.

أما الغارة الخامسة فاستهدفت شقة سكنية في منطقة بطن السمين غرب خان يونس، ما أسفر عن مقتل الصحفي الفلسطيني محمد منصور مراسل قناة "فلسطين اليوم" المحلية وزوجته وطفله.

وأفاد شهود عيان بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف 5 مركبات متوقفة في مناطق متفرقة من خان يونس.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي قصف خيمة في شارع الكنيسة بمنطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إصابات.

وسط القطاع

وفي المحافظة الوسطى، استشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون بثلاث غارات إسرائيلية، الأولى استهدفت شقة سكنية بمخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل سيدتين، وفق مصدر طبي.

واستهدفت الغارة الثانية خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، حسب بيان لمستشفى العودة الأهلي وشهود عيان.

فيما استهدفت الغارة الثالثة تجمعا لمدنيين قرب مدخل بلدة المغراقة، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، وفق مصدر طبي.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة وورشة لصيانة المركبات في مدخل مخيم المغازي وسط القطاع.

كما قصف مركبتين متوقفتين في الزوايدة والنصيرات، ولم يبلغ عن إصابات.

غزة والشمال

أما في محافظة غزة، فقتل 4 فلسطينيين في غارتين استهدفتا منزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بإصابة فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة فارغة في منطقة المشتل غرب غزة.

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وفي محافظة الشمال، استُشهد 4 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين استهدفت إحداها مراسل قناة الجزيرة مباشر حسام شبات ما أسفر عن مقتله، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

فيما استهدفت الثانية مخزنا إغاثيا في حي التوام شمال غرب بيت لاهيا، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين.

وفي وقت سابق الاثنين، قصف جيش الاحتلال مركبة كانت متوقفة في حي القصاصيب بمخيم جباليا، إضافة إلى مبانٍ سكنية بقرية أم النصر شمال القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.