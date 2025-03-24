تفاصيل جديدة لعملية الدهس والطعن قرب حيفا

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن شخصا قُتل وأُصيب آخر في هجوم نفذه مهاجم منفرد بالدهس والطعن وإطلاق النار في محطة حافلات قرب بلدة يوكنعام جنوب شرق حيفا بشمال إسرائيل أمس الأحد.

وذكرت الشرطة أن المهاجم عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويبلغ من العمر 25 عاما، وأنه صدم بسيارته جنديا إسرائيليا لدى وقوفه في محطة الحافلات، ثم خرج من سيارته وطعنه واستولى على سلاحه.

منفذ عمـ.ـلية "يوكنعام" في حيفا المحتلة هو الشهـ.ـيد كرم جبارين (25 عاماً) من بلدة زلفة بوادي عارة في الداخل المحتل. pic.twitter.com/LHfqkXRlkb — الأحداث الفلسطينية (@NewsNow4PS) March 24, 2025

وقالت الشرطة إن المهاجم بدأ بعد ذلك في إطلاق النار على سائقي السيارات المارة، وأشارت إلى أن رجلا يبلغ من العمر 85 عاما قُتل بطلق ناري في سيارته، وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وفاته في مكان الواقعة.

وأضافت أن الجندي أصيب بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة إن أفراد الأمن أطلقوا النار على المهاجم فأردوه قتيلا. وذكرت الشرطة، في بيان، أن المهاجم من المقيمين في بلدة قريبة من موقع الهجوم.

وذكرت حسابات فلسطينية على منصة "إكس" إن منفذ العملية هو الشهيد كرم جبارين (25 عاما) من بلدة زلفة بوادي عارة في الداخل المحتل.

إعلان

وتعتبر هذه العملية هي الأولى منذ استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الحالي.

وقد دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد العمليات في قلب إسرائيل وفي الضفة والقدس والداخل المحتل.

ووصفت الحركة عملية إطلاق النار قرب مدينة حيفا بأنها بطولية، وأكدت أنها تأتي في سياق الردّ على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقّ الفسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وبحقّ الأسرى. كما دعت إلى وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه خلف خيار المقاومة، حتى دحر الاحتلال.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.