أخبار|كندا

الشرطة الكندية توقف امرأة حاولت حرق حجاب مسلمة

FILE - In this Wednesday, Oct. 22, 2014 file photo, an Ottawa police officer runs with his weapon drawn outside Parliament Hill in Ottawa. Radical Muslim Michael Zehaf-Bibeau killed a soldier outside Canada's parliament. Right-wing extremist Larry McQuilliams opened fire on buildings in Texas’ capital and tried to burn down the Mexican Consulate. Al-Qaida-inspired Michael Adebowale and an accomplice hacked an off-duty soldier to death in London. Police said the three perpetrators of recent attacks were terrorists and motivated by ideology. Authorities and family members said they may have been mentally ill. (AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick, File)
الشرطة الكندية تمكنت من القبض على المهاجمة بعد ساعات قليلة من الحادثة (أسوشيتد برس)
24/3/2025

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الاثنين، القبض على امرأة اعتدت على سيدة مسلمة وحاولت حرق حجابها في مكتبة بمدينة أونتاريو.

وأفادت الشرطة الكندية، في بيان، بأنها تلقت بلاغا عن وقوع اعتداء على سيدة مسلمة في مكتبة بمدينة أونتاريو.

وأوضحت أن امرأة اعتدت على سيدة مسلمة في مكتبة عبر إلقاء أشياء عليها، وحاولت نزع حجابها وسكب سائل مجهول عليه لإشعاله بولاعة.

وأضافت أن عناصر الشرطة تمكنوا بعد ساعات قليلة من القبض على المهاجمة البالغة من العمر 25 عاما، التي هربت من مكان الحادث.

ووُجّهت إليها تهمتان بالاعتداء بسلاح، و3 تهم تتعلق بعدم الامتثال لأمر الإفراج المشروط، ووُضعت قيد الاحتجاز في انتظار جلسة استماع بشأن الكفالة.

وذكر البيان أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الاعتداء سببه "الكراهية".

بدوره، قال ستيفن براون مدير المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، أكبر منظمة إسلامية لحقوق الإنسان في كندا، إنه من المخجل أن يتكرر هذا النوع من العنف في المجتمع الكندي.

وأضاف براون في تصريحه لشبكة "سي بي سي نيوز" أن حوادث معاداة المسلمين زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

ودعا براون السلطات الكندية المعنية إلى معالجة هذه القضية، مشيرا إلى أنه طلب من الشرطة التحقيق في الحادث باعتباره "جريمة كراهية".

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المصدر : وكالة الأناضول

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