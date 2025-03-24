البيت الأبيض يقر بخطأ إبلاغ صحفي معلومات سرية عن ضرب اليمن

أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين أن رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" ضم عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية تضم كبار المسؤولين الأميركيين لمناقشة توجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

ونشرت مجلة أتلانتيك قصة بقلم المحرر جيفري غولدبرج جاء فيها أن "قادة الأمن القومي الأميركي ضموني إلى محادثة جماعية حول الضربات العسكرية المقبلة في اليمن. لم أكن أعتقد أن ذلك قد يكون حقيقيا. ثم بدأت القنابل تتساقط".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة إنهم يراجعون كيفية إضافة رقم غير مقصود إلى سلسلة رسائل المسؤولي، مشيرا إلى أن الرسائل التي أبلغ عنها بشأن تفاصيل الهجوم على اليمن أصيلة.

وتعليقا على ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترمب إن لا علم له بأي شيء من هذا القبيل، وجدد التأكيد على أن الهجمات التي على الحوثيين فعالة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز بعد أن كشف الصحفي جيفري غولدبرغ أنه تلقى مسبقا عبر تطبيق سيغنال خطة تفصيلية للغارات الأميركية في 15 مارس/ آذار ضد الحوثيين، "يبدو في هذا الوقت أن سلسلة الرسائل المذكورة في المقال أصلية، ونحن نحقق في كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ".

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وقال المحلل السياسي الإسرائيلي في موقع والا باراك رافيد إن كبار مسؤولي الإدارة الأميركية (من نائب الرئيس فما دون) أنشأوا مجموعة على تطبيق "سغنال" لتنسيق بدء الهجوم على الحوثيين وتبادل التحديثات العملياتية والاستخباراتية بالغة السرية، لكن الأمر الأكثر دهشة من كل ذلك: أنهم أضافوا بالخطأ إلى المجموعة غولدبرغ، الذي كان مطلعًا على جميع المحادثات.