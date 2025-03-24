الآلاف في فنلندا يطالبون بمقاطعة إسرائيل بمسابقة "يوروفيجن"

دعا أكثر من 10 آلاف شخص في فنلندا الاثنين هيئة الإذاعة العامة في البلاد للضغط من أجل منع إسرائيل من المشاركة في مسابقة "يوروفيجن" بسبب الحرب في غزة.

وتلقت هيئة الإذاعة عريضتين الاثنين للمطالبة بالضغط على اتحاد الإذاعات الأوروبية الذي ينظم الحدث لمنع إسرائيل من المشاركة، وفق ما ذكرت شبكة صمود الفلسطينية الفنلندية التي قدمت العريضتين.

ووقع على إحدى العريضتين أكثر من 500 متخصص في مجال الموسيقى والثقافة، في حين جمعت العريضة الثانية أكثر من 10 آلاف توقيع.

وقبل أقل من شهرين على انطلاق "يوروفيجن"، أحد أكبر العروض التلفزيونية المباشرة السنوية في العالم وينظم هذا العام في مدينة بازل السويسرية، دعا الموقعون هيئة الإذاعة العامة الفنلندية لسحب المتسابق الفنلندي من المنافسة إذا شاركت إسرائيل.

وقال الموقعون "منح دولة ارتكبت إبادة وتطبق سياسات الاحتلال فرصة لتحسين صورتها تحت غطاء مسابقة موسيقية يخالف قيمنا".

وتم اختيار يوفال رافائيل، وهي ناجية من هجوم حماس في 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، لتمثل إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" لهذا العام.

واحتج الآلاف العام الماضي في مدينة مالمو السويدية ضد مشاركة إسرائيل في هذا الحدث.

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ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.