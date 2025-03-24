استمرار المعارك بعدة مناطق وقتلى في قصف الدعم السريع على مسجد بالخرطوم

قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع لقوات الدعم السريع في أحياء الجديد والثورة والباقير جنوب الخرطوم، بينما خلف قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مسجد 5 قتلى على الأقل.

وقُتل 5 مدنيين على الأقل، وأصيب آخرون في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف مسجدا بحي الدوحة التابع لحلّة كُوكو في شرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم، وفق مصادر محلية للجزيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنّ مسيّرة استهدفت أحد مساجد الحي خلال صلاة التراويح مساء أمس.

وكان الجيش السوداني استعاد السيطرة على محلية "محافظة" شرق النيل، شرق الخرطوم، حيث سيطر على المداخل الشرقية لجسري سوبا والمنشية اللذين يؤديان للعاصمة.

وذكر مصدر أن الجيش دمر 5 عربات قتالية بالمسيرات، وهو يعمل حاليا على إخلاء الأحياء الجنوبية للخرطوم من مقاتلي الدعم السريع.

عمليات تمشيط

كما قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش سيطر على عربات قتالية وأسلحة وذخائر بعد سيطرته على مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة.

وانحصر نطاق المعارك في مواقع وأحياء معينة بالخرطوم بعد سيطرة الجيش بالكامل على محليات بحري وشرق النيل وأجزاء واسعة من محليات أم درمان والخرطوم وامبدة.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في السودان باشتداد المعارك في العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث سُمعت أصوات القصف على نحو متقطع.

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ويواصل الجيش السوداني حملة تمشيط واسعة النطاق، استهدفت ما وصفها بجيوب المتمردين المتبقية في المنطقة.

وفي ولاية كردفان، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن الجيش السوداني ينفذ عمليات تمشيط واسعة في محيط منطقة جبل الدَاير ومدينة الرَهَدْ جنوب شرق الولاية، وسط تقارير عن سلسلة هجمات تنفذها قوات الدعم السريع في المنطقة.

وكان الجيش قد أعلن أنه استعاد السيطرة، بالكامل، على الطريق الرابط بين مدن كوستي بولاية النيل الأبيض وأم رُوابة والرهد والأبيض بولاية شمال كردفان.

يذكر أن الجيش وقوات الدعم السريع يخوضان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا داميا أسفر، وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية، عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليون آخرين.