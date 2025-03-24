استقبال الأبطال لسفير جنوب أفريقيا المطرود من أميركا

حظي سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول، المطرود من الولايات المتحدة، باستقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده الأحد.

وتم استقبال السفير من طرف حشود الموطنين الذين تجمعوا في مطار كيب تاون الدولي، ورددوا هتافات ترحيبية ومناصرة لموقفه من سياسة الولايات المتحدة.

ولم يخرج السفير وزوجته من صالة المطار إلا بعد تدخل الشرطة لإفساح الطريق بسبب كثرة الحشود.

وقال السفير لمستقبليه -عبر مكبر الصوت- إن إعلان المرء شخصا غير مرغوب فيه يهدف إلى الإذلال، لكن عندما تستقبلك الحشود الكثيرة بالترحيب والتأييد فإنه سيجعل شارة الشخص غير المرغوب فيه مثل وسام للاعتزاز والكرامة.

وأضاف -في كلمته أمام حشود المستقبلين- إن رجوعه لم يكن اختياريا لكنه غير نادم على عودته إلى أرض الوطن.

واعتبر السفير أنه من المهم لدولة جنوب أفريقيا إصلاح علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد أن عاقبها ترامب واتهمها بالعداء قبل قرار طرده.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو إن سفير جنوب أفريقيا لم يعد شخصا مرحبا به في الولايات المتحدة.

وقال روبيو إن السفير المطرود سياسي محرض على العنصرية ويكره الولايات المتحدة والرئيس ترامب، حسب تعبيره.

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خلفيات

وارتبط قرار طرد السفير بمحاضرة أكاديمية ألقاها رسول في ندوة إلكترونية نظمها مركز أبحاث جنوب أفريقيا متحدثا عن برامج ترامب وحملاته ضد المهاجرين والهجرة ومسألة التنوع، وأشار فيها إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح في الوقت القريب خالية من الأغلبية البيضاء.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر ترامب قرارا تنفيذيا يقضي بقطع التمويلات عن جنوب أفريقيا قائلا إنها تدعم حركة حماس وتعادي الأقلية البيضاء.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، واتهمتها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.